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Индия пытается получить большие скидки на российскую нефть

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  • 4.05.2022, 16:16
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Индия пытается получить большие скидки на российскую нефть

Она осталась одной из немногих стран, пока не отказавшихся от импорта углеводородов из РФ.

Индия пытается получить большие скидки на российскую нефть и хочет покупать ее по цене ниже $70 за баррель.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает epravda.com.ua.

Представители индийской стороны на переговорах с Москвой отметили, что таким образом Индия хочет компенсировать дополнительные расходы, связанные с покупкой нефти из России на фоне обострения геополитической ситуации и роста санкционного давления, говорят источники.

Нефть марки Brent сегодня торгуется около $108 за баррель, свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE.

Индия осталась одной из немногих стран, пока не отказавшихся от импорта российской нефти, отмечает Bloomberg.

"Государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия третьего крупнейшего импортера нефти в мире купили более 40 миллионов баррелей российской нефти с момента вторжения РФ в Украину в конце февраля".

Это на 20% больше, чем поставки России в Индию за весь 2021 год", – пишет агентство.

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