ЕС запретит россиянам покупать европейскую недвижимость 7 4.05.2022, 16:33

2,916

Шестой пакет санкций должен быть одобрен государствами-членами ЕС на этой неделе.

Евросоюз включил в шестой пакет санкций против РФ запрет на осуществление гражданами России сделок с недвижимостью в странах ЕС.

Об этом пишет biz.nv.ua со ссылкой на агентство Bloomberg, которое ознакомилось с соответствующим предложением.

Запрет предусматривает прекращение сделок с недвижимостью, в которых участвуют российские граждане, резиденты и юридические лицы. ЕС запретит продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Евросоюза», а также долей в инструментах коллективного инвестирования, включающих недвижимое имущество.

Шестой пакет санкций должен быть одобрен государствами-членами ЕС на этой неделе.

Запрет распространяется на россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вида на жительство в странах-членах ЕС. Он не относится к тем, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила сегодня, что ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть и отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций.

Ранее The Wall Street Journal писала, что шестой пакет санкций Евросоюза будет включать в себя отказ от покупки российской нефти в течение шести месяцев. Импорт нефтепродуктов остановят до конца года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».