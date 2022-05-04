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Эксперт оценил, насколько больно нефтяное эмбарго ударит по РФ

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  • 4.05.2022, 16:59
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Эксперт оценил, насколько больно нефтяное эмбарго ударит по РФ

Основную часть поступлений энергетического экспорта Россия получает за счет нефти и нефтепродуктов.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что нефтяное эмбарго будет очень болезненным ударом для РФ.

Об этом энергетический эксперт рассказал в интервью УНИАН.

По его словам, газ, если некуда девать, можно сжечь на факелах, а с нефтью сложнее.

"Можно сократить добычу, закачивать в резервуарные парки "Транснефти" или корпоративных добытчиков до лучших времен. Но объемы этих парков при российском объеме экспорта 230 миллионов тонн явно не позволят накапливать на многие месяцы вперед. Глушить скважины при падении спроса можно, но далеко не все из них можно восстановить потом", - пояснил Гончар.

Также он напомнил, что основную часть поступлений энергетического экспорта Россия получает за счет нефти и нефтепродуктов.

"Если сравнить, то в прошлом году РФ продала нефти вместе с нефтепродуктами на 180,1 миллиарда долларов США, газа на 55,5 миллиардов, а угля на 17,6 миллиардов. Поэтому поступления от нефти - основной источник, питающий российскую агрессию", - заявил эксперт.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго.

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