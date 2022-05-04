Минчанин-подросток на спор разбил головой остановку

Минчанин-подросток на спор разбил головой остановку25
- 4.05.2022, 17:31
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Подростка задержали.
Учащийся минского колледжа стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, молодой человек на спор вызвался разбить головой стекло остановочного павильона.
«Около 8 вечера в будний день учащийся столичного колледжа, который в компании друзей ожидал общественный транспорт на остановке, вызвался на спор разбить головой стекло», — говорится в сообщении МВД.
Однако другой бдительный минчанин не дал остаться молодому человеку безнаказанным. Он вызвал милицию. Подростка задержали.
Еще одна бдительная минчанка записала поступок подростка на видео и выложила ролик в интернет, правда, потом удалила его.