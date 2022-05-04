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«Фактически держат в заложниках»

  • 4.05.2022, 17:50
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«Фактически держат в заложниках»

Войска РФ запретили выезжать руководителям ЗАЭС.

Войска РФ запретили руководителям ЗАЭС выезжать из города Энергодар, даже по служебным делам, сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

«Вчера, 3 мая 2022 года, российские захватчики не выпустили из Энергодара главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрия Черничука. Он должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП НАЭК «Энергоатом», провести которое было решено 4 мая в Запорожье — ближайшем к ЗАЭС украинском свободном городе», — говорится в сообщении.

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