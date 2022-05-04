Зеленский: Цель любого украинца – восстановить нашу территориальную целостность 2 4.05.2022, 18:31

1,268

Владимир Зеленский

В международно признанных границах.

Первоочередная задача Украины сейчас – вернуть территории, захваченные РФ после 24 февраля, и максимально оттеснить российские войска, но глобальная цель – восстановить суверенитет страны в международно признанных границах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения к участникам сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, видео опубликовали в YouTube Офиса президента.

"Наша задача номер один – отправить и дожать войска РФ на территории, где они были до 24 числа [24 февраля]. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно. И все же я считаю, что мы сможем, показав свою мощь (а мы ее демонстрируем как можем), потом перейти на дипломатический путь. Потому что любая война заканчивается дипломатией", – сказал Зеленский.

Президент считает, что Украине сейчас нужно "выдержать, выдавить [РФ] благодаря тому или иному оружию и санкционной поддержке наших партнеров, выдавить максимально с нашей территории".

"В любом случае все равно [война] завершится тем или иным форматом переговоров", – добавил он. Президент не стал прогнозировать длительность переговорного процесса.

"Цель любого украинца – восстановить нашу территориальную целостность в международно признанных границах. Я понимаю, что невозможно все и сразу. Сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а потом уже вступит дипломатия. Сегодня желательно было сделать первый этап – остановить Россию и ее продвижение вперед. Мы это сделали", – подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».