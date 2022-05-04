Делегации Украины и ее партнеров устроили демарш из-за председательства Беларуси в органе ОБСЕ 15 4.05.2022, 18:37

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В знак протеста они покинули зал заседания.

Делегации Украины и стран-партнеров в ОБСЕ 4 мая в знак протеста покинули зал заседания из-за начала председательства Беларуси в Форуме сотрудничества по безопасности (ФБС) ОБСЕ, одном из двух постоянно действующих директивных органов организации, сообщает «Укринформ».

Четырехмесячное председательство в Форуме в конце апреля по ротации перешло к Беларуси. Перед этим Украина и многие другие страны — участницы ОБСЕ отмечали, что в нынешних условиях председательство Минска в директивном органе ОБСЕ представляется невозможным.

4 мая украинская делегация официально заявила, что не считает возможным принять тот факт, что дискуссии в ФБС ОБСЕ будут проходить под председательством Беларуси и повестка дня этого органа будет определяться «государством-участником, которое поддерживает продолжающуюся полномасштабную войну в регионе ОБСЕ».

— Мы сожалеем, что Беларусь не отказалась от своей очереди возглавить ФБС. Сам факт ее председательства — оскорбление принципов, на которых базируется наша организация, — заявили в украинской миссии.

Представитель Украины заявил, что такое положение дел делает невозможным продолжение делегацией Украины привычного участия в заседании ФБС под председательством Беларуси, и покинул зал. Демарш поддержали и представители стран-партнеров.

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