СБУ перехватила новый разговор: оккупанты сходят с ума, побывав на войне 7 4.05.2022, 19:27

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Аудио.

Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов, где они заявляют, что напуганы своими большими потерями на войне.

Об этом сообщает СБУ.

Сообщается, что российские оккупанты сходят с ума, побывав на передовой

"У меня из офицеров нет никого. Два 300-х офицеры, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, на**й..." - жалуется оккупант своему бывшему коллеге, который лечит ранения в РФ.

Также собеседник это не отрицает: "Там, говорят, люди сходят с ума... слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль...".

Кроме того, после выздоровления ранен военный и не собирается снова ехать в Украину: "Пацана привезли, ногу оторвало... Дверь, на**й, прямо оторвана у машины, он без ноги лежит... оно таких денег не стоит".

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