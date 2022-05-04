Беларусь наращивает системы ПВО на границе с Украиной 6 4.05.2022, 19:39

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Генштаб ВСУ не исключает провокаций.

Военное руководство Беларуси продолжает усиливать границу с Украиной. По состоянию на 4 мая, белорусские войска начали наращивать системы противовоздушной обороны в пограничных областях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В частности, войска РБ проводят тренировки подразделений радиоэлектронной борьбы", - отмечают в Генштабе.

Как предупредили в Генштабе, в дальнейшем не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий в районах, приближенных к государственной границе Украины.

Напомним, что ранее страны-члены Организации договора коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) заявляли, что не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.

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