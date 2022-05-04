В центре Минска 6 и 7 мая ограничат движение транспорта 6 4.05.2022, 19:52

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Для репетиции парада.

В связи с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в центре столицы будет частично перекрыто движение транспортных средств 6 и 7 мая, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, 6 мая движение транспорта будет точечно ограничено в районе площади Победы с 11.00 до 12.00 на время прохождения роты почетного караула.

7 мая с 11.00 до 12.00 движение закроют на участке проспекта Независимости от Октябрьской площади до площади Победы.

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