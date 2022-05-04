Война РФ против Украины: главная информация 1 4.05.2022, 20:02

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Идут 70-е сутки героического противостояния украинского народа.

Идут семидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины для выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

В целях достижения определенных целей противник пытается наносить урон подразделениям Сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

Враг активизировал нанесение ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.

На Слобожанском направлении действует группировка противника в составе отдельных подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову. Российские оккупанты в Валуйском районе Белгородской области осуществили развертывание вспомогательного пункта управления 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

В рамках усиления группировки войск на указанном направлении враг совершает перемещение личного состава с территории Белгородской области.

На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулько.

Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

В течение дня, на Лиманском направлении, противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.

На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха нет.

В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.

Продолжаются блокировки и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет.

На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.

В целях усиления группировки войск противник осуществляет переброс техники и личного состава железнодорожным транспортом.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты, силами отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота, воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступления действий в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны в Гомельской области, проведена тренировка подразделений редиоэлектронной борьбы. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий в районах, приближенных к государственной границе Украины.

С целью поддержания напряженности на границе и недопущения переброса резервов наших войск на угрожающие направления, противник удерживает близ украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Не исключается активизация обстрелов из района по территории Сумской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка черноморского флота россии продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", - говорится в сообщении.

Украинцы дают достойный отпор российским оккупантам. Так, артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины уничтожили российский БТР вместе с экипажем.

В Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотник.

Бойцы бригады «Холодный Яр» уничтожили один за другим три вражеских танка.

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