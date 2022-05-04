Наталья Радина: Спасибо, что были, Станислав Станиславович 5 4.05.2022, 20:13

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Наталья Радина

Станислав Шушкевич учил видеть в людях хорошее и обращаться к тому доброму, что есть в каждом человеке.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина рассказала о дружбе с первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем. Политик скончался в ночь на 4 мая в Минске.

– Я не буду писать о Станиславе Станиславовиче Шушкевиче как о государственном деятеле и политике. Об этом уже много сказано и написано. Я любила Станислава Станиславовича как человека. Счастлива, что он меня называл своей внучкой. Что приезжал ко мне в «ссылку» в Кобрин, когда я вышла из тюрьмы. Что находил время и душевное тепло для меня и моих родителей. Что спас жизнь моей маме, найдя хорошего врача. Что хотел быть тамадой на моей свадьбе (ругался, что подвожу его в этом вопросе). Что всегда поддерживал и делился мудростью. Что учил видеть в людях хорошее и обращаться к тому доброму, что есть в каждом человеке…

Спасибо, Станислав Станиславович, что были.

Вы один из самых дорогих и любимых людей в моей жизни, – написала Наталья Радина.

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