Зеленский: Мы не пойдем на замороженный конфликт 4.05.2022, 20:31

Владимир Зеленский

По словам президента Украины, в «болото, как Минские соглашения», страна тоже не пойдет.

Украина не пойдет на "замораживание" конфликта с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе общения с участниками сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, видео опубликовали в YouTube Офиса президента Украины.

Зеленский говорил о прекращении огня – оно, по словам президента, будет возможно, когда президент РФ возьмет на себя такое обязательство.

"Но режим прекращения огня не означает, что будет прекращение огня и российские войска останутся там, где они сейчас стоят и так оно и будет такой "замороженный конфликт". Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был "Минск-1", "Минск-2", были соответствующие документы, которые нарушались, значит, я могу сказать, что это были несерьезные документы. Тем не менее, были договоренности на бумаге. Это был – в том или ном виде – замороженный такой конфликт. Я против. Поэтому такого документа у нас точно не будет. Мы сейчас не выходили из Минска, из него вышла 24 февраля Россия", – сказал Зеленский.

Путин публично объявил об этом, напомнил президент Украины.

"Они начали военную операцию, хотя мы понимаем, что это война, полномасштабное вторжение. И поэтому они вышли, и больше Украина в такое дипломатическое болото точно не пойдет", – добавил Зеленский, вспомнив поговорку "никогда не говори никогда".

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