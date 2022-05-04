Бобруйские таксисты вышли на забастовку 12 4.05.2022, 20:43

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Бензин дорожает, а такси дешевеет.

4 мая таксисты «Яндекс Go» устроили забастовку в Бобруйске. Они требовали увеличить минимальную стоимость посадки, пересмотреть условия платного ожидания машины и вернуть гарантированный доход, сообщает портал Bobr.by.

4 мая в утренний час пик водители службы такси «Яндекс Go» собрались на крупную забастовку на парковке торгового центра «Карусель» в Бобруйске. Основной причиной своего недовольства водители назвали снижение тарифов.

— Это самый настоящий грабеж. Никаких условий для труда. Люди проводят за рулем по 14−16 часов без сна и еды, а «Яндекс» еще больше пытается загнать нас в долги. Бензин и запчасти дорожают, машину тоже ремонтировать надо, а тем, кто ездит на арендованном авто, еще и аренду оплачивать. Мы работаем себе в убыток, а «Яндекс» снижает тарифы, — жаловались журналистам водители.

Главное требование таксистов — адекватная стоимость поездки в такси: увеличить минимальную стоимость посадки (за 3 км) до 2,5 рубля, стоимость за километр пути по городу до 50 копеек, а за городом — до 75 копеек, пересмотреть условия платного ожидания и вернуть гарантированный доход 190 рублей.

— Кроме того, за обслуживание машины мы тоже платим из своего кармана. Машина убивается, постоянный бардак, ее нужно чинить и мыть. Мы делаем это каждый день перед сменой, — рассказывают возмущенные водители. — Сейчас такси стало дешевле общественного транспорта. Много случаев, когда люди вызывают нас, потому что это дешевле, чем проезд на автобусе!

По словам таксистов, чтобы нормально заработать, они трудятся по 16 часов без перерывов. Большое количество аварий с участием «Яндекс-такси», обусловлено усталостью от продолжительных смен, на которые они выходят каждый день. Также они рассказали, что с нововведениями, которые вступили в силу сегодня, количество ДТП только увеличится, ведь работать придется намного больше.

— У многих здесь семьи, которые нужно кормить, поэтому они работают чуть ли не 24 часа в сутки, — поделились автовладельцы. — Прежде всего, мы хотим человеческого отношения к себе. Мы помогаем людям, нам это нравится, но труд должен соответственно оплачиваться.

Это не первая забастовка водителей службы «Яндекс» в Бобруйске. Как говорят бастующие, ситуация только ухудшается, и подтверждение тому — количество машин, стоящих утром (в 2 раза больше, чем в 2019 году). Чтобы привлечь больше внимания к проблеме, собравшиеся сами вызывали машины на парковку через приложение. Большинство приезжающих, узнав об истинной причине вызова, оставались поддержать коллег, а уезжали лишь те, кто хотел заработать на сложившейся ситуации.

Сама служба «Яндекс» ситуацию пока никак не прокомментировала.

Напомним, недавно в «Яндекс Go» сообщили об оптимизации тарифов в некоторых городах Беларуси: «чтобы частично компенсировать изменение цен на топливо и обслуживание автомобилей и чтобы стоимость поездок оставалась доступной для пользователей».

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