В Минске можно арендовать квартиру у метро до $200 в месяц 2 4.05.2022, 20:54

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Cтоимость аренды жилья снижается в столице.

Пока многие товары в Беларуси дорожают, а реальные зарплаты падают, стоимость аренды жилья также снижается. В Минске теперь за сумму до 200 долларов реально арендовать однокомнатную квартиру или «двушку» у метро, причем жилье будет с мебелью, пишет zerkalo.io.

«Однушка» рядом с «Пушкинской» — с ремонтом, мебелью и посудой

В 450 метрах от станции метро «Пушкинская» в доме постройки 1970 года (его адрес — проспект Пушкина, 38) сдается однокомнатная квартира за 198 долларов или 520 рублей в месяц. Хозяева ищут жильцов на длительный срок.

Жилье расположено на втором этаже девятиэтажного дома. Общая площадь квартиры — 38 м², комнаты — 20 м², есть застекленная лоджия. В помещении сделан косметический ремонт, есть все необходимое для проживания. Судя по фото, квартира аккуратная и светлая.

На кухне есть холодильник, микроволновая печь, мелкая бытовая техника. Квартирантам достается стиральная машина, телевизор, в комнате есть современная мебель, встроенные шкафы, также подключен высокоскоростной интернет.

В Кунцевщине, до метро — 350 метров

На длительный срок сдается однокомнатная квартира на улице Лещинского, 7. До ближайшей станции метро «Кунцевщина» — 350 метров. Стоимость аренды в месяц — 180 долларов или 474 рубля.

Квартира расположена на шестом этаже девятиэтажного панельного дома 1987 года постройки, ее общая площадь — 33 «квадрата», комнаты — около 18 м².

В квартире сделан косметический ремонт, есть мебель, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, проведен интернет.

Двухкомнатная с перепланировкой, в районе Ангарской

Двухкомнатная квартира за 200 долларов или 526 рублей на длительный срок сдается в Заводском районе, на улице Варвашени, 18. До станции метро «Могилевская» — 650 метров.

Жилье расположено на втором этаже шестиэтажного кирпичного дома, который построили в 1968 году, а семь лет назад здесь прошел капитальный ремонт. В квартире сделана перепланировка: сделана изолированная комната и большая кухня-студия в 15 м² с газовой плитой. Есть застекленный балкон. В объявлении указано, что в помещении сделан хороший ремонт.

Квартира сдается с мебелью, встроенными шкафами, посудой и бытовой техникой — холодильником, стиральной машиной, телевизором, есть высокоскоростной интернет.

«Двушка» в Малиновке со старой мебелью

Последний вариант не совсем у метро, до него — около километра. Но ценник за «двушку» на улице Космонавтов, 23/3 относительно приятный — 200 евро или 526 рублей. Правда, требуется предоплата за два месяца. Жилье расположено на последнем этаже. В объявлении указано, что собственник недвижимости уезжает в другую страну, поэтому никаких беспокойств своими визитами в квартиру не принесет.

Эта квартира — малосемейка площадью чуть больше 50 «квадратов», из нее 28 м² занимают жилые комнаты, кухня — семь «квадратов». Ремонт хозяин оценил как «удовлетворительный».

Квартирантам оставляют холодильник, посуду, стиральную машину, телевизор, частично — мебель, которая, судя по фото, довольно старая: лакированный шкаф, традиционная «стенка» советских времен, табуреты.

И напоследок «однушка» у Комаровки за 180 долларов, которую «увели» на глазах

Еще днем сегодня был вариант по аренде однокомнатной квартиры на улице Кульман, 24 за 180 долларов или 474 рублей. Жилье расположено на пятом этаже девятиэтажки 1973 года постройки, оно сдавалось на длительный срок. Ближайшая станция метро «Площадь Якуба Коласа» находится в километре от дома. Рядом — Комаровский рынок.

Квартира стандартной планировки, ее метраж — 33 «квадрата», жилая комната — чуть более 18 м². Есть холодильник, микроволновка, стиральная машина, посуда, проведен высокоскоростной интернет. Но к моменту публикации текста этот вариант стал уже недоступен для аренды.

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