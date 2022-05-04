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Американский военный историк проанализировал возможные будущие ходы Путина

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  • 4.05.2022, 20:58
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Американский военный историк проанализировал возможные будущие ходы Путина
Макс Бут

Также он раскритиковал тех, кто до сих пор боится разозлить Путина.

Проиграв битву за Киев, российский военный преступник Владимир Путин перебросил все оставшиеся силы на восток в попытке взять под контроль регион Донбасса.

Прогресс путинской армии был "медленным и неравномерным" еще до того, как западные страны начали снабжать Украину тяжелым вооружением. Освоив его, украинские военные будут способны начать контрнаступление с возвращением захваченных РФ территорий, пишет американский военный историк российского происхождения Макс Бут в колонке The Washington Post.

Что в таком случае будет делать Путин? Существует широко распространенное беспокойство, будто он может позволить себе проиграть, и поэтому удвоит ставки. Он мог бы "укрепиться" либо с помощью регулярных военных сил, либо с помощью химического или ядерного оружия. Некоторые журналисты и так называемые "консультанты Кремля" все еще ожидают, что Россия, несмотря на провалы своей армии в Украине, еще может выиграть в том или ином способе.

Бут приводит аргументы, почему это не так – даже если вскоре глава Кремля и объявит Украине войну (до сих пор он пытался выдать вторжение за "специальную военную операцию") и проведет масштабную мобилизацию.

Он думает, что сможет разгромить Украину, приплюсовав еще больше танков и живой силы. Однако это только повысит риск массовых протестов, а желаемого результата на поле боя, скорее всего, не принесет.

Историк отмечает, что, несмотря на стомиллионное население, у Путина нет большого тренированного резерва. РФ мобилизует около 260 тыс. солдат в течение одного года. Но даже если бы Путин отправил всех военнообязанных в Украину (а он пока обещает этого не делать), им все равно понадобится минимум четыре месяца на обучение – и даже это приведет к формированию низкокачественных, немотивированных войск.

Помимо нехватки тренированного резерва и вероятной нехватки боеприпасов и современного оборудования, основная проблема россиян – логистика. Историк уверяет, что даже если бы Россия бросила в бой множество плохо обученных призывников, ей все равно было бы трудно их снарядить.

Почему они думают, что могут организовать поставки для большей армии, если им не удается справиться с поставками для 150 тысяч человек?

Другой широко обсуждаемый сценарий – применение химического или ядерного вооружения. Российские пропагандисты регулярно угрожают развязать ядерную войну, если их войска проиграют в Украине, а сам Путин бряцает ядерной саблей, чтобы запугать Запад. Наименее вероятный сценарий одновременно наиболее апокалиптическим: Россия атакует страны НАТО с обычным или ядерным оружием. Однако Путин вряд ли решится на самоубийство и вполне осознает, что реакция США на такое была бы сокрушительной.

Вероятно, в таком случае Кремль применит тактическое ядерное оружие против украинских военных баз или населенных пунктов. Тогда НАТО сможет использовать неядерный арсенал, чтобы уничтожить остатки черноморского флота РФ и значительную часть ее армии в Украине и вокруг нее.

Это потрясло бы преступный режим Путина до основания.

Автор резюмирует, что хотя мир и не может предупредить эскалацию со стороны Путина, однако может гарантировать ему, что цена, которую придется заплатить за это, будет для России слишком высокой. Однако в случае победы это бы лишь подбодрило диктатора к дальнейшей агрессии – так же, как и остальные страны-изгои.

Как пишет британское издание The Guardian, переломный момент войны в Украине произойдет уже в этом месяце. Журналисты отмечают, что сейчас ВСУ не способны на контратаки и возвращение своих захваченных территорий. Однако ситуация должна измениться как только в страну прибудет последняя волна западного оружия.

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