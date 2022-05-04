закрыть
4 мая 2022, среда, 21:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Харькове больше нет трамваев, метро запустят после войны

3
  • 4.05.2022, 21:11
  • 3,482
В Харькове больше нет трамваев, метро запустят после войны

Последствия «русского мира».

В Харькове из-за полномасштабной войны, развязанной РФ, не осталось ни одного уцелевшего трамвая. Помимо этого, метро в городе смогут запустить только после завершения боевых действий.

Об этом сообщается в Telegram Харьковского городского совета.

"Стараниями" немытых охотников за унитазами и ношеным женским бельем трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушены депо", - указано в сообщении.

Помимо этого в городе началась реконструкции спуска Веснина. Отмечается, что такая реконструкция была запланирована давно, но из-за "русского мира" все планы были сорваны. Теперь же работы начались, в городе почти нет машин, поэтому они доставят жителям Харькова минимум неудобств.

Запустить метро в Харькове пока что невозможно. Подземка заработает только после войны, и то не сразу.

"Также надо отметить то, что после войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена. Скажу и то, что, благодаря "усилиям" оккупантов, будут сложности с Салтовской веткой - она поедет намного позже остальных двух", - добавили в Харьковском городском совете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников