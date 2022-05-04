Более 90% гаубиц, которые пообещали власти США, уже передали в ВСУ 6 4.05.2022, 21:14

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Об этом сообщили в Пентагоне.

По меньшей мере, 81 из 90 гаубиц, которые власти США решили передать на вооружение Украине, уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Об этом неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона сказал в комментарии журналистам CNN.

"Я могу вам сказать, что более 90% из тех 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках двух недавних президентских распоряжений, уже в руках украинцев".

Около 90 тысяч из 144 тысяч боеприпасов к ним уже передали в ВСУ.

Он заверил журналистов, что Пентагон не отслеживает перемещение каждой отдельной единицы оружия, передаваемого в Украину. Поэтому они не могут точно сказать, где сейчас находятся эти гаубицы и боеприпасы к ним.

Американский чиновник добавил, что недавние ракетные удары россиян по железнодорожной инфраструктуре Украины не нанесли ущерба существующим составам западного вооружения.

Речь идет о британских полевых гаубицах М777, совместимых с большинством артиллерийского вооружения в армиях стран-членов НАТО.

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