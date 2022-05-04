Назарбаева уберут из конституции Казахстана 6 4.05.2022, 21:27

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Нурсултан Назарбаев

Упоминание исторической роли Елбасы назвали «не несущим никакой правовой нагрузки».

Казахский Конституционный совет, прорабатывающий проект изменений в Основной закон, решил изъять из конституции все упоминания первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает Informburo.kz.

Упоминания о Назарбаеве уберут из казахской конституции. Рабочая группа по наработке конституционных изменений решила избавиться от отдельных норм, касающихся первого президента.

В частности, речь идет о нормах о праве Назарбаева избираться более двух раз подряд и закреплении его особого статуса и полномочий конституцией и отдельными законами. В свою очередь упоминание исторической роли первого президента назвали "не несущим никакой правовой нагрузки".

"Сам исторический факт, что Нурсултан Назарбаев являлся первым президентом независимого Казахстана не требует особого юридического закрепления", – заявил юрист Марат Башимов.

Казахское законодательство ранее закрепило необходимость согласования с Назарбаевым основ государственной политики. Кроме того, он получил право пожизненно обращаться к народу и официальным лицам по разным вопросам, а также выступать перед парламентом.

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