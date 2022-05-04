В Воложинском районе от удара током погиб 44-летний мужчина 2 4.05.2022, 21:35

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Он пытался самостоятельно «электрифицировать бытовку».

В Воложинском районе от удара током погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 44-летний минчанин установил на дачном участке бытовку, которую решил самостоятельно электрифицировать. Утром 2 мая жителя столицы без признаков жизни обнаружил сосед. В ходе осмотра на теле мужчины обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током.

За день до произошедшего погибший жаловался, что помещение начало бить током, однако продолжил работы.

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