В Воложинском районе от удара током погиб 44-летний мужчина2
- 4.05.2022, 21:35
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Он пытался самостоятельно «электрифицировать бытовку».
В Воложинском районе от удара током погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 44-летний минчанин установил на дачном участке бытовку, которую решил самостоятельно электрифицировать. Утром 2 мая жителя столицы без признаков жизни обнаружил сосед. В ходе осмотра на теле мужчины обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током.
За день до произошедшего погибший жаловался, что помещение начало бить током, однако продолжил работы.