закрыть
4 мая 2022, среда, 21:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Воложинском районе от удара током погиб 44-летний мужчина

2
  • 4.05.2022, 21:35
  • 1,302
В Воложинском районе от удара током погиб 44-летний мужчина

Он пытался самостоятельно «электрифицировать бытовку».

В Воложинском районе от удара током погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 44-летний минчанин установил на дачном участке бытовку, которую решил самостоятельно электрифицировать. Утром 2 мая жителя столицы без признаков жизни обнаружил сосед. В ходе осмотра на теле мужчины обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током.

За день до произошедшего погибший жаловался, что помещение начало бить током, однако продолжил работы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников