В Киевской области и в Чернобыльской зоне горит лес 1 4.05.2022, 21:43

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иллюстрационное фото

На месте работают пожарники.

В Киевской области возле села Розважев горит примерно 1 гектар леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

На месте происшествия работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.

"Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице", - написал Кличко.

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