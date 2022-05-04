закрыть
4 мая 2022, среда, 23:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шольц: В ЕС должны вступить все страны Западных Балкан

3
  • 4.05.2022, 23:04
  • 1,332
Шольц: В ЕС должны вступить все страны Западных Балкан

Он также призвал Сербию и частично признанное Косово к разрешению конфликта между ними.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Западные Балканы являются частью Европы и все страны региона должны войти в Европейский Союз. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром частично признанного государства Косово Альбином Курти в Берлине, сообщает DW.

К Западным Балканам относят Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Сербию и Черногорию. А также частично признанное Косово, входящее в состав Сербии (страна, как и ООН, не признает независимость республики).

Также Шольц отметил необходимость постепенного урегулирования конфликта между Сербией и Косово, что способствовало бы стабильности и безопасности в Европе. Он призвал премьера Курти к конструктивному диалогу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников