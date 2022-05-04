Новая эвакуация из «Азовстали»: Украина и РФ договорились о режиме тишины 5-7 мая 2 4.05.2022, 23:10

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Защитники Мариуполя готовят гражданских и местность к эвакуации.

Украина и Россия договорились об установлении режима прекращения огня с 5 по 7 мая на территории "Азовстали". Защитники Мариуполя используют это время, чтобы подготовить гражданских и местность к эвакуации.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

"Это время нужно нашим военным там, чтобы достать женщин и детей из-под завалов и из подвалов, и передать их на эвакуацию. Россияне минируют все подходы к "Азовстали", поэтому еще нужно время на разминирование, чтобы автобусы могли добраться до места эвакуации", - заявила Верещук.

По словам министра по вопросам реинтеграции, сейчас речь идет именно об эвакуации гражданских. Украинская сторона передала список раненых военных, однако согласовать их вывоз пока не удалось.

"Эвакуационная колонна также будет пытаться забрать людей из самого города Мариуполя, от ТЦ "Порт Сити", и по маршруту следования в Запорожье", - добавила Верещук.

Эвакуация, как отметила Верещук, возможна лишь при соблюдении устойчивого прекращения огня, в связи с чем она надеется, что договоренности сработают.

Что происходит на "Азовстали"

После частичной эвакуации гражданских, 2 мая, российские военные возобновили обстрелы по территории комбината. Во время огня они применяли артиллерию, авиацию, танки и боевые корабли.

На следующий день оккупанты начали штурм "Азовстали". Как отметил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, штурм ведется по нескольким направлениям.

Сегодня же, 4 мая, защитники Мариуполя не вышли на связь. Однако позже глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что властям все же удалось установить с ними контакт.

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