Работники российского завода раньше собирали автомобили BMW, Kia и Hyundai, а теперь будут растить картошку 2 4.05.2022, 23:21

Предприятие пошло на такой шаг в связи «с непростым экономическим положением».

Калининградский автомобильный холдинг «Автотор» выделил сотрудникам по 10 соток земли для обустройства огородов. Предприятие пошло на такой шаг в связи «с непростым экономическим положением», сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Для этих целей выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании, — в районе поселков Холмогоровка и Люблино.

«Участки полностью подготовлены к сезонным посевным работам — земля вспахана и проборонована. В настоящее время многие автоторовцы уже начали осваивать территорию. Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на Автотор организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства», — говорится в сообщении на сайте компании.

Компания «Автотор» основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство велось с мая 1997 года. Раньше на заводе собирали автомобили BMW, Kia и Hyundai. В настоящее время коллектив «Автотора» находится в корпоративном отпуске, который продлится с 1 по 22 мая, передает аналитическое агентство "Автостат".

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что «Автотор» имеет предварительные договоренности о сборке машин на своих мощностях с производителями из стран, которые не вводили санкции против России. Названия компаний, с которыми ведутся переговоры, он раскрывать не стал, но отметил, что переход на новые модели может занять три-четыре месяца, писало ТАСС.

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