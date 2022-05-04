Тина Кароль трогательно спела гимн Украины с футболистами киевского «Динамо»1
- 4.05.2022, 23:50
Мурашки по коже.
12 апреля в Варшаве стартовала серия благотворительных матчей киевского Динамо в поддержку Украины Match for peace #StopWarInUkraine.
На каждом из матчей выступали украинские артисты: Тина Кароль, Юлия Санина, Мишель Андраде, Дорофеева, Екатерина Павленко, Джамала.
4 мая состоялся новый финальный поединок из серии матчей в Базеле, Швейцария из ФК "Базель". На этом матче выступит Тина Кароль.
Певица чувственно исполнила гимн Украины на футбольном поле вместе с футболистами Динамо.
Отметим, футбольный матч завершился победой киевлян 2:3.