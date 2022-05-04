Тина Кароль трогательно спела гимн Украины с футболистами киевского «Динамо» 1 4.05.2022, 23:50

Мурашки по коже.

12 апреля в Варшаве стартовала серия благотворительных матчей киевского Динамо в поддержку Украины Match for peace #StopWarInUkraine.

На каждом из матчей выступали украинские артисты: Тина Кароль, Юлия Санина, Мишель Андраде, Дорофеева, Екатерина Павленко, Джамала.

4 мая состоялся новый финальный поединок из серии матчей в Базеле, Швейцария из ФК "Базель". На этом матче выступит Тина Кароль.

Певица чувственно исполнила гимн Украины на футбольном поле вместе с футболистами Динамо.

Отметим, футбольный матч завершился победой киевлян 2:3.

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