Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты 1 4.05.2022, 23:52

Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено.

Украина и Великобритания юридически закрепили отмену ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле.

Об этом сообщает Минэкономики Украины.

Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.

Благодаря этому украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

"В первую очередь идет речь о муке, зерно, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

Таким образом, это будет не только способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины", - пояснили в ведомстве.

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