Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты

Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты1
- 4.05.2022, 23:52
Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено.
Украина и Великобритания юридически закрепили отмену ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле.
Об этом сообщает Минэкономики Украины.
Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.
Благодаря этому украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.
"В первую очередь идет речь о муке, зерно, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.
Таким образом, это будет не только способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины", - пояснили в ведомстве.