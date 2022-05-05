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ВСУ уничтожили два самолета Су-30

  • 5.05.2022, 0:01
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ВСУ уничтожили два самолета Су-30

Стоимость одного истребителя – $83 миллиона.

Над Донбассом наши защитники сегодня сбили 2 вражеских самолета и 2 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил, информируя об оперативной ситуации на Донецком и Луганском направлениях.

Отмечается, что в течение текущих суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель "завоевания господства в воздухе".

Стоимость единицы $83 млн.

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