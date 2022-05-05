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Названы три ключевых направления, на которых в Украине будут вестись бои в ближайшие дни

  • 5.05.2022, 7:39
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Названы три ключевых направления, на которых в Украине будут вестись бои в ближайшие дни

Оккупанты попытаются активизировать наступление до 9 мая.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в ближайшие дни боевые действия будут разворачиваться на Криворожском и Запорожском направлениях, а также в зоне ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Алексея Арестовича.

"В следующие несколько дней следует ожидать интенсификацию боевых действий на ключевых направлениях: Криворожском, Запорожском и в зоне ООС. Они попытаются дожать хоть какую-то "победу" до 9 мая", - заявил советник председателя Офиса президента.

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