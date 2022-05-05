Пионтковский: Смерть Путина на операционном столе - это самый безобидный сценарий 5.05.2022, 7:52

1,890

Андрей Пионтковский

В РФ могут быть приняты необратимые решения.

Смерть президента РФ Путина на операционном столе может быть "самым безобидным сценарием" для прекращения войны и смены власти в Кремле. Слухи о том, что диктатор болен раком, появляются уже много лет. Уже в скором времени, по версии СМИ, Путину якобы придется срочно "лечь под нож".

О вероятной смерти президента РФ в интервью каналу "Украина 24" сказал российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

Публицист отметил, что уже 10 лет он слышит о возможной онкологии у Путина. По словам Пионтковского, сейчас диктатор действительно плохо выглядит, он постоянно держится за стол, странно себя ведет и кажется "затравленным старичком".

На фоне слухов о том, что Путину вскоре придется лечь "под нож", считает журналист, его смерть во время операции была бы "самым безобидным сценарием". Тогда бы ситуация в РФ смогла бы измениться.

"Смерть на операционном столе для многих рассматривается как самый невинный сценарий. Это легче, чем устраивать какой-то военный переворот, врываться в бункер с автоматами", – указал Пионтковский.

Если бы Путин умер, то в РФ смогли бы организовать смену власти. Российские миллиардеры пытались бы исправить ситуацию и закончить войну.

"Я два сценария вижу поведения системы. Один такой, назовем его, двадцатый съезд. Вскоре после того, как Путин скончается на операционном столе, нам объявят, что вот преступная группа Патрушева-Путина интригами захватила руководство в партии "Единая Россия" и государство. И нанесла громадный невосполнимый ущерб традиционной братской дружбе украинского и русского народов", - рассказал публицист.

Все должно решиться 9 мая, считает Пионтковский. По словам журналиста, в РФ должны быть приняты необратимые решения. Кремль должен провести "двадцатый съезд" или же заключать новый Брестский мирный договор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».