Замглавы Союза офицеров Украины рассказал, сколько ядерных боеголовок было на уничтоженном крейсере «Москва» 5.05.2022, 7:56

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Если они не повреждены, утечки радиации не будет.

На уничтоженном защитниками Украины флагмане Черноморского флота России - ракетном крейсере "Москва", было по меньшей мере две ядерные боеголовки.

Ядерное оружие противника сейчас лежит на дне моря и не несет угрозу, рассказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков изданию Obozrevatel.

"...по меньшей мере две ракеты с ядерными боеголовками (находились на борту "Москвы" - Ред.)", - рассказал офицер.

По его словам, если ядерные боеголовки не повреждены, из них не будет никакой утечки.

"...А они, я уверен, не повреждены, потому что на сегодня радиационный фон там не повышен", - добавил первый заместитель главы Союза офицеров Украины.

13 апреля появилась информация, что в Черном море украинскими ракетами "Нептун" уничтожен крейсер"Москва". Стоит отметить, что этот корабль украинские пограничники со Змеиного острова в конце февраля послали на три буквы.

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