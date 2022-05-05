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В Беларуси продлили запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

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  • 5.05.2022, 8:05
  • 2,826
В Беларуси продлили запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Он будет действовать до 4 ноября 2022 года.

В Беларуси еще на полгода продлили запрет на ввоз и реализацию товаров групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf — он будет действовать до 4 ноября 2022 года.

Это предусмотрено постановлением «правительства», которое было опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает zerkalo.io.

Напомним, запрет ввоз и реализацию товаров групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf ввели с 5 мая прошлого года, а в ноябре продлили его — до 4 мая 2022 года.

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