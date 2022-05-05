закрыть
5 мая 2022, четверг, 10:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский генерал наградил орденом сына, провалившего наступление на Чернигов и Сумы

12
  • 5.05.2022, 8:17
  • 9,970
Российский генерал наградил орденом сына, провалившего наступление на Чернигов и Сумы

В тот день Россия объявила об отступлении.

Российский генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына Дениса орденом за "освобождение" Черниговской области — направлении, где армия страны-агрессора не достигла никаких успехов.

На этот факт обратила внимание Русская служба ВВС.

Журналисты обнаружили видеозапись вручения наград на сайте пропагандистского телеканала министерства обороны России "Звезда". В сюжете говорилось, что ордена вручались военнослужащим, которые проявили мужество и героизм во время "освобождения" населенных пунктов в Черниговской области.

Однако никаких военных успехов на направлении Чернигова и Сум российская армия не достигла.

"В тот день Россия объявила об отступлении с киевского и черниговского направлений", — добавили авторы статьи.

Сын генерала подполковник Денис Лапин командует 1-м гвардейским танковым полком, который входит в состав известной со времен Второй мировой войны Таманской мотострелковой дивизии. Украинская разведка называла первый танковый полк среди тех частей, которые участвуют во вторжении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников