В каких продуктах искать пять витаминов, которые особенно нужны весной 5.05.2022, 8:26

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Дефицит полезных веществ может обострить хронические заболевания.

Витамины – это биологически активные вещества, необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности. Они способствуют правильному обмену веществ, повышают работоспособность, выносливость, устойчивость к инфекциям. Более того, от наличия витаминов в организме зависит внешность человека: при дефиците полезных микроэлементов ухудшается состояние кожи, волос и общее самочувствие, пишет newsyou.info.

Как утверждает нутрициолог Валентина Медведева, особенно важно поддерживать организм витаминами весной. Ведь после долгой зимы и отсутствия в рационе питания свежих овощей и фруктов, формируется нехватка микроэлементов.

Чего не хватает?

Как отмечает нутрициолог Медведева, весной особенно важно восполнить дефицит витаминов А, С, Е, D и группы В.

В каких продуктах стоит их искать?

Витамин А крайне положительно влияет на зрение, нормализует работу иммунной и эндокринной систем. В большом количестве содержится во фруктах и овощах оранжевого, темно-зеленого и желтого цветов. Например, в морковке, тыкве, болгарском перце, брокколи и шпинате. Ценными источниками полезного витамина также являются куриная печень, печень трески, молоко и сыр твердых сортов.

Витамины группы В помогают наладить обмен веществ, поддерживают нервную и эндокринную системы. Найти витамины можно в молоке и молочных продуктах, куриных яйцах, говяжьей печени, горохе и фасоли, картошке и зеленых листовых овощах.

Витамин С – лучшее средство для укрепления иммунитета и снижения уровня «вредного» холестерина. С таким «помощником» человек быстрее восстанавливается после стресса и тяжелых болезней. Пополнить запасы витамина С можно, если есть квашеную и свежую капусту, петрушку, цитрусовые, шиповник, ягоды облепихи и красной смородины.

Витамин D укрепляет иммунитет, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, помогает вернуть аппетит и радость жизни. Лучший способ пополнить запас витамина – ежедневно гулять на улице в любую погоду. Однако, полезного микроэлемента много и в продуктах: в жирной морской рыбе (скумбрии, лососе, сельди), красной икре, сыре твердых сортов, молочных продуктах.

Витамин Е – это натуральный антиоксидант. Благодаря ему кожа и волосы светятся, а настроение становится лучше некуда. Помимо этого, витамин Е снижает риск развития некоторых болезней — катаракты, артрита и сердечно-сосудистых заболеваний. Пополнять запасы можно, включив в рацион бобовые и крупы, растительные масла, орехи и болгарский перец.

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