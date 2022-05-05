Польский генерал назвал главную проблему армии Путина 7 5.05.2022, 8:34

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Вальдемар Скшипчак

Мобилизация в РФ ничего уже не даст для ее решения.

Президент РФ Владимир Путин, не добившись никакого успеха в войне против Украины, на параде 9 мая может объявить, что захваченные территории за период ведения кампании и были целями Кремля. Такое мнение высказал польский генерал, бывший командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак.

Об этом сообщает "Укринформ".

Военный отметил, что российская пропаганда может объявить все что угодно, и "даже из поражения, которое она терпит в Украине, сделать победу".

Скшипчак убежден, что россияне примут подобные фейки за чистую монету и "будут верить Путину, однако на самом деле им нечего объявлять, поскольку они проигрывают в Украине".

"Вероятно, 9 мая Путин заявит, что территории, которые они смогли захватить за период войны в Украине, были целями кремля. И это якобы победа, хотя всем понятно, что он не достиг в Украине никаких целей во время своей так называемой военной операции", - сказал польский генерал.

Он указывает, что у армии РФ нет сил на оккупацию значительных территорий Украины, поскольку ВСУ дают врагу достойный отпор.

"Проблема Путина состоит в том, что российская армия уже не имеет боеспособного войска. Следовательно, он может объявить частичную или полную мобилизацию, чтобы усилить уже находящийся в Украине военный контингент", - допускает Скшипчак, добавив, что в оперативном плане такая мобилизация ничего РФ не даст, так как свежие силы смогут попасть на фронт только через несколько недель.

"Очевидно, в России опасаются, что Украина - получая много военной техники с Запада и создавая новые военные подразделения - постепенно начнет вытеснять российскую армию. Время сейчас играет на Украину, и его нужно использовать", - говорит он.

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