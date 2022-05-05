В России начали массово поджигать военкоматы 11 5.05.2022, 8:46

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иллюстрационное фото: JOYREACTOR

ВВС описывает шесть самых громких случаев.

В России участились случаи поджога военкоматов. За 70 дней с момента вторжения российской армии в Украину таких случаев зафиксировано уже не менее шести, сообщает Русская служба Би-би-си.

Два дня назад советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что с начала войны в России были подожжены уже десятки военкоматов. Подтверждений этому Русская служба Би-би-си обнаружить не смогла, но, проанализировав СМИ разного уровня и телеграм-каналы, собрала информацию о шести случаях поджогов военкоматов. Возможно, таких инцидентов было и больше, но о них ничего не известно.

Ночью 28 февраля в Луховицах Московской области в здании военкомата разбили окна и кинули внутрь коктейли Молотова. СМИ сообщали, что на воротах оставили рисунки в цветах украинского флага и антивоенную надпись. В поджоге подозревали 21-летнего местного жителя, его задержали, через несколько дней он сбежал из полиции, но потом, скорее всего, был задержан снова.

В ночь на 11 марта в городе Березовский Свердловской области мужчина поджег вход в здание военкомата, огонь быстро обнаружили и потушили, подозреваемого задержали, по данным СМИ, это 24-летний консультант магазина электроники, который якобы «хотел сорвать призывную кампанию». Его отправили в СИЗО по обвинению в покушении на убийство.

В ночь на 19 марта в городе Шуя Ивановской области в окно военкомата бросили зажигательную смесь. Пострадало только само окно. Спустя несколько часов подозреваемого задержали, он якобы перед преступлением был сильно пьян, тем не менее после него старался скрыться от полиции. Мужчину отправили в СИЗО.

Ночью 18 апреля в поселке Зубова Поляна в Мордовии военкомат забросали коктейлями Молотова, сгорели несколько кабинетов, где были данные призывников, компьютеры. Было возбуждено уголовное дело, однако о задержании подозреваемых не сообщалось.

Ночью 4 мая в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) двое неизвестных забросили восемь коктейлей Молотова в здание военкомата через окна, загорелся его тамбур, однако огонь быстро потушили. Были возбуждены уголовные дела о хулиганстве и повреждении имущества, но о задержании подозреваемых опять же не сообщалось.

Для сравнения, за целый год до войны в России случился лишь один пожар в здании действующего военкомата, в Москве, и еще два — в неэксплуатируемых зданиях, где военкоматы были раньше.

Напомним, в последнее время много говорят о возможном объявлении мобилизации в России. Однако пока что власти РФ категорически отрицают такие намерения.

Кроме того, с 1 апреля в России идет весенний призыв. Призывников обещали не отправлять в зоны боевых действий, однако солдаты-срочники уже попадали в плен в Украине, а также были на затонувшем крейсере «Москва».

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