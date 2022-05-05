Мотострелки из гвардейской бригады РФ взбунтовались и не хотят воевать против Украины 6 5.05.2022, 8:54

14,214

Солдаты расположились у границы и ждут возвращения в РФ.

Часть российских военных из-за больших потерь отказалась продолжать боевые действия в Украине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, после отвода в район восстановления, через значительные потери личного состава, отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Указанные военнослужащие находятся в районе вблизи украинско-российской границы и ждут перемещения в РФ.

Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов имеют низкий морально-психологического состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты и не готовы к выполнению задач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».