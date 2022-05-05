Мотострелки из гвардейской бригады РФ взбунтовались и не хотят воевать против Украины

Мотострелки из гвардейской бригады РФ взбунтовались и не хотят воевать против Украины6
- 5.05.2022, 8:54
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Солдаты расположились у границы и ждут возвращения в РФ.
Часть российских военных из-за больших потерь отказалась продолжать боевые действия в Украине.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, после отвода в район восстановления, через значительные потери личного состава, отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.
Указанные военнослужащие находятся в районе вблизи украинско-российской границы и ждут перемещения в РФ.
Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов имеют низкий морально-психологического состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты и не готовы к выполнению задач.