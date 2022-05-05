Переломный момент 11 5.05.2022, 9:11

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План главы Кремля впервые за 20 лет терпит крах.

Глава РФ Владимир Путин все время пребывания у власти строил свою политическую карьеру на ключевом правиле – шантаж, который он все время усиливал. И такой ход срабатывал. Однако в ситуации с нападением на Украину подобный план провалился. Впервые он получил отпор. Уничтожение таких городов, как Харьков и Мариуполь происходит из-за того, что ему важно их сокрушить, а о будущем он не думает. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире телеканала "Украина 24" он рассказал о том, что Путин является однотипным политиком, который строил всю свою политическую деятельность на базе шантажа. Градус переговоров поднимался, после чего противник сдавался и отступал. Все время он действовал по одному и тому же сценарию.

"Он поднимает градус в переговорах. Противник не понимает, зачем поднимать этот градус, начинает пятиться, и после этого Путин считает, что он победил. И вот так происходило 20 лет подряд. На самом деле почему он сейчас такой, потому что двадцать лет подряд он проводил один и тот же финт: он поднимал градус, противник напрягался, сдавался, отступал, а Путин считал, что он еще одну ступеньку преодолел", - отметил Денисенко.

Однако, по его словам, после нападения России на Украину произошел первый случай в политической карьере Путина, когда он поднял градус, а противник отказался сдаваться. Ситуация ломает его мышление – впервые он не видит будущего. Российские войска пытаются уничтожить такие города, как Харьков и Мариуполь, потому что Путину важно их сокрушить, а относительно того, что будет в будущем, у него понимания нет.

"Они после этого собираются и говорят – плевать мы хотели на твой ядерный удар. И это на самом деле ломает во многом его парадигму мышления. Это в первый раз вообще, когда он не видит будущего. Меня часто спрашивают, зачем он уничтожает Харьков, если хочет его оккупировать, или Мариуполь. А для него важно уничтожить, а что будет потом, это будет потом. То есть нет картины будущего впервые за двадцать лет", - подчеркнул Вадим Денисенко.

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