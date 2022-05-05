«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов 5.05.2022, 9:51

Итоговый счет — 3:1.

В ночь с 4 на 5 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити». Хозяева одержали победу — 3:1, сообщает «Чемпионат».

Счет был открыт во втором тайме. На 73-й минуте отличился нападающий «горожан» Рияд Марез, ему ассистировал Бернарду Силва. На 90-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго, через две минуты бразилец оформил дубль.

На 93-й минуте защитник «Сити» Рубен Диаш нарушил правила в своей штрафной на нападающем «Реала» Кариме Бензема, после чего арбитр поставил пенальти. К «точке» подошел француз и реализовал 11-метровый.

Игру обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Даниэле Орсато. Помогали ему Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Давиде Масса.

Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей (3:4; 3:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

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