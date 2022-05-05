Шарль Мишель: ЕС запускает свой «план Маршалла» для Украины 5.05.2022, 9:59

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Шарль Мишель

Отправной точкой станет сегодняшняя донорская конференция в Варшаве.

Донорская конференция в Варшаве, которая пройдет сегодня, 5 мая, должна стать отправной точкой в реализации европейского "плана Маршалла" для Украины. Евросоюз намерен скоординировать свои усилия по ее восстановлению.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью "Интерфакс-Украина".

"По моему мнению, эта конференция должна быть, отправной точкой для какого-то европейского "плана Маршалла" для Украины. Это именно то, что мы должны сделать, мы должны направить мощный сигнал относительно того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно", - отметил Мишель.

Он также подчеркнул, что идею создания трастового фонда для Украины несколько недель назад предложил президент Владимир Зеленский. По его словам, средства должны использоваться на гуманитарную помощь, поддержку ликвидности и восстановления Украины. Причем фонд необходимо активировать в ближайшее время.

"Это значит, что это обсуждение (на конференции, - ред.) должно стать отправной точкой. Здесь мы будем пытаться сделать наши усилия более скоординированными, более массированными. Это должно быть целью", - добавил Мишель.

Отметим, термином "план Маршалла" называли американскую программу помощи Европе после Второй мировой войны. План предполагал восстановление европейской экономики, устранение торговых барьеров, модернизацию промышленности и развитие Европы в целом.

Напомним, в марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен предложить свой "план Маршалла" для план восстановления Украины при поддержке самых богатых стран союза.

О подготовке западного аналога "плана Маршалла" также говорил британский премьер Борис Джонсон.

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