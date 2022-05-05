Шесть последствий войны, на которые не рассчитывал Путин Курт Волкер, cepa.org

5.05.2022, 10:10

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Курт Волкер

Кремль столкнулся с «обратным эффектом».

Впереди еще много долгих, тяжелых и уносящих жизни дней и недель, когда Украина будет выдерживать, а затем отражать непрекращающиеся атаки России на ее территорию. Пакет дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму $20,4 млрд, предложенный президентом Байденом и скоординированный с союзниками непосредственно министром обороны Ллойдом Остином, остро необходим. Слишком рано праздновать победу Украины, еще предстоит сложная работа.

Однако уже можно с уверенностью утверждать, что Украина победит, — то есть продолжит существовать как суверенное, независимое и постоянно укрепляющееся европейское государство, — а Россия будет вынуждена прекратить агрессию. Кремль не способен уничтожить всю Украину и весь ее народ, украинцы будут сражаться. Российские войска увязли на востоке Украины, без малейшей перспективы вновь замахнуться на Киев. Равно как и Владимир Путин не способен бесконечно выдерживать совокупное давление провала военной операции в Украине и обвала экономики в России, причиной которого стали массированные санкции и усиливающаяся изоляция.

С учетом этих основных определяющих моментов, можно представить себе, какие тектонические сдвиги произойдут в результате бессмысленной путинской войны.

Во-первых, Россия будет оставаться мировым изгоем до тех пор, пока ее будет возглавлять Путин и/или пока российские войска будут находиться в Украине. Санкции не будут сняты. Европа в самом деле введет запрет на покупку российских нефти и газа (хотя и не достаточно быстро). Западные компании продолжат безвозвратно покидать Россию. Страна лишится доступа к ключевым технологиям и некоторым основным статьям импорта. Ей больше не позволят участвовать в международных форумах. Ее военные и гражданские руководители предстанут перед международными трибуналами по обвинениям в военных преступлениях.

Ложь России и жестокость, с которой она ведет эту ничем не спровоцированную войну, подорвали доверие к ней демократических государств и лишили их всякого желания вести дела с Россией. Падение ее экономики достигнет как минимум 10% в этом году и, возможно, окажется еще большим в следующем, когда сократятся доходы от продажи нефти и газа. Россия превратиться в ослабевшее и изолированное авторитарное государство с ограниченными возможностями.

Во-вторых, Украина наконец-то станет восприниматься как законный и достойный участник европейского сообщества. Ее стремления больше не будут пресекаться из-за того, что она «постсоветская», или страдает от «повсеместной коррупции», или из-за «отсутствия реформ». Больше никто никогда в Западной Европе не станет в равной степени винить Киев и Москву в предыдущих вторжениях России в Украину. Стойкость и решимость народа Украины, доблесть ее воинов, смекалка ее руководителей и то, насколько твердо она идентифицирует себя как европейская демократия, привели к тому, что ее восприятие в Европе и Америке кардинально изменилось. Теперь все понимают, что Украина — одна из нас.

В-третьих, вследствие сказанного выше, Евросоюз, США и другие страны запустят масштабную программу послевоенного восстановления Украины. Эти средства позволят не просто восстановить то, что было, — благодаря им будет построена лучшая Украина. С более совершенной и приближенной к западным образцам инфраструктурой, более диджитализированная и более тесно интегрированная с Западом в энергетической, сельскохозяйственной и логистической сферах. Также в ходе реконструкции будут внесены изменения в законодательные и нормативные документы, чтобы привести экономику Украины в соответствие со стандартами Евросоюза. На это, безусловно, уйдут годы — но меньше, чем те 30 лет, которые уже прошли с момента, когда Украина вернула себе свою независимость.

В-четвертых, смена отношения и реальные изменения в украинской экономике подготовят страну к вступлению в ЕС. Европейский совет уже попросил Еврокомиссию высказать свое мнение по вопросу предоставления Украине статуса кандидата — и скорее всего, положительный ответ не заставит себя ждать. Западноевропейские государства, которые ранее исключали возможность вступления Украины в ЕС, теперь говорят о том, что это вполне реально. Евросоюз быстро поймет, что восстановленная Украина будет для него скорее активом, нежели обузой. Она сможет предложить его вниманию источники энергии (традиционные и возобновляемые), сельское хозяйство, залежи полезных ископаемых, квалифицированную рабочую силу, вспомогательные отрасли промышленности и многое другое. Она сможет помочь Евросоюзу реализовать его собственный план по прекращению импорта российской нефти и газа и увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетической структуре Центральной и Восточной Европы, тем самым способствуя достижению целей Евросоюза в области возобновляемой энергии.

В-пятых, агрессия России активизировала НАТО. Теперь все видят, что война в Европе действительно возможна, и потому нельзя больше пренебрегать подготовкой к обороне. Германия отступила от традиции, чтобы начать помогать вооружать Украину, и пообещала увеличить расходы на оборону на 100 млрд евро. Финляндия и Швеция теперь присоединятся к Североатлантическому альянсу, причем последняя откажется от нейтрального статуса, которого придерживалась 200 лет. Прежние аргументы против вступления Украины в НАТО, — например, что не стоит провоцировать Россию, — превратились в пустой звук, поскольку Россия уже дважды напала на Украину безо всякой причины. Ослабевшая Россия и сильная, заново отстроенная и обладающая существенным военным потенциалом Украина не оставят ни малейших оснований заставлять Украину (а также Грузию и Молдову) оставаться в небезопасных серых зонах.

И, наконец, в-шестых, долгий период пассивности и рассредоточенности в истории мирового лидерства США, похоже, подходит к концу. Считается, что еще Уинстон Черчилль сказал: «Вы всегда можете быть уверены в том, что Соединенные Штаты поступят правильно — после того, как исчерпают все прочие варианты». В наши дни администрация Байдена поначалу слишком медленно и недальновидно реагировала на российскую агрессию, но в последние недели заметно усилила свою ведущую роль в североатлантическом сообществе. Более того, большинство, сформированное представителями обеих партий в обеих палатах Конгресса, подталкивает администрацию делать больше и быстрее (например, принят новый закон о ленд-лизе). Ситуация, скорее всего, не изменится в ближайшем будущем, в том смысле, что вновь установившийся двухпартийный консенсус по вопросу американского лидерства будет сохраняться еще долгое время.

Президент Путин начал эту войну, чтобы уничтожить независимую Украину и восстановить Российскую империю. Однако результатом ее станет ослабленная Россия, более сильная и в большей мере европейская Украина, а также возрожденное трансатлантическое сообщество, готовое противостоять будущим угрозам даже после того, как нынешние будут нейтрализованы.

Хотя все перечисленные тенденции очевидны, они не предопределены. Западные лидеры, и особенно администрация США, должны, отчетливо осознавая это, продолжать их укреплять. Победу провозглашать пока слишком рано, но путь к лучшему и более безопасному Западу, надежнее защищенному и более процветающему, в который также войдет и Украина, теперь совершенно очевиден.

Курт Волкер, cepa.org

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