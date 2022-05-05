Составлен типичный портрет белорусского безработного 2 5.05.2022, 10:13

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Даже официальные данные говорят о нарастающем количестве людей без работы.

Раз в квартал власти рассказывают об уровне безработицы по международным стандартам. Теперь уже доступны первые данные за 2022 год, пишет сайт banki24.by.

В Беларуси замеры безработицы по критериям Международной организации труда (МОТ) проводят 4 раза в год – в феврале, мае, августе и ноябре. Лишь в 2020 году из-за коронавируса статорганы делали исключение и переносили замеры с мая на июнь.

По методике, основанной на подходах МОТ, безработным признается человек, который находится в возрасте от 15 до 74 лет, активно ищет работу и готов приступить к ней в ближайшее время. Состояние поиска работы и готовность приступить к ней определяется со слов самого респондента.

Этот подход к безработице применяется в большинстве стран мира и дает результаты, которые можно сравнивать между собой. Абсолютно иные результаты дает административный учет безработицы.

Например, в Беларуси на конец февраля 2022 года состояли на учете безработных всего 6,5 тыс. человек. Госорганы по труду, занятости и социальной защите оценивали уровень такой безработицы в 0,2%.

Сравните: безработица по критериям МОТ в РБ за февраль-2022 составила 184,2 тыс. человек – в 28 раз выше, чем по административному учету. Уровень безработицы относительно всей рабочей силы составил 3,7% (по оценкам Белстата).

Такая большая разница объясняется тем, что безработный по критериям соцзащиты должен самостоятельно прийти в органы труда и соцзащиты, зарегистрироваться там и регулярно приходить на общественные работы. Пособие по безработице в Беларуси крайне невелико – как правило это 1-2 базовые величины.

Органы соцзащиты признают безработными не 100% обратившихся, существует отсев. Да и впоследствии человек может быть лишен статуса безработного по тем или иным причинам. Потенциальных соискателей статуса отпугивает и малое пособие, далекое от стандартов ЕС. Отсюда стабильно низкая статистика административного учета.

Согласно замерам по критериям МОТ средний возраст безработных достиг 37,4 года. В общей численности безработных молодежь в возрасте 16-30 лет составила 69,4 тыс. человек, или 37,7%.

Среднее время поиска работы у безработных составило 7,4 месяца. Каждый пятый безработный (около 20,8%) искал работу более года – это длительная безработица.

Уровень безработицы у мужчин был выше, чем у женщин (4,4% против 3%), а у горожан выше, чем у жителей сельской местности (3,8% против 3,5%). В феврале 2022 года самый высокий уровень безработицы отмечался у мужчин 15-19 лет (27,5%) и у городского населения 15-19 лет (25,9%), самый низкий – у женщин 45-49 лет (1,3%), у городского населения 45-49 лет (1,6%) и у сельского населения 35-39 лет (1,6%).

Уровень безработицы без учета студентов, учащихся и пенсионеров составил 3%, в том числе у мужчин – 3,8%, у женщин – 2,3%, среди городского и сельского населения – по 3%.

Уровень безработицы отличался в зависимости от образования, места проживания и пола. Так, самый низкий уровень в феврале-2022 был зафиксирован у женщин с высшим образованием (1,6%) и у сельского населения со средним специальным образованием (1,2%). Самую высокую безработицу показали женщины с общим базовым образованием (15,1%) и городское население с общим базовым образованием (20,5%).

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