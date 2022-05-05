Топливо в Беларуси снова подорожало

Топливо в Беларуси снова подорожало4
- 5.05.2022, 10:20
За сколько теперь можно заправиться.
В Беларуси снова выросли розничные цены на топливо. Стоимость увеличится с 5 мая 2022 года, сообщает belmarket.by со ссылкой на концерн «Белнефтехим».
С 5 мая текущего года розничные цены на АЗС Республики Беларусь изменяются и будут следующими:
АИ-92-К5-Евро – 2,20 руб.,
АИ-95-К5-Евро – 2,30 руб.,
АИ-98-К5-Евро – 2,52 руб.,
Дизельное топливо – 2,30 руб.
Динамика цен на топливо (АИ-92, ДТ) с начала года, источник данных – «Белоруснефть».