Топливо в Беларуси снова подорожало 4 5.05.2022, 10:20

За сколько теперь можно заправиться.

В Беларуси снова выросли розничные цены на топливо. Стоимость увеличится с 5 мая 2022 года, сообщает belmarket.by со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

С 5 мая текущего года розничные цены на АЗС Республики Беларусь изменяются и будут следующими:

АИ-92-К5-Евро – 2,20 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 2,30 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,52 руб.,

Дизельное топливо – 2,30 руб.

Динамика цен на топливо (АИ-92, ДТ) с начала года, источник данных – «Белоруснефть».

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