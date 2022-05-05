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Наступление оккупантов под Северодонецком и Орехово провалилось

  • 5.05.2022, 10:24
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Наступление оккупантов под Северодонецком и Орехово провалилось
Фото: Reuters

Бойцы ВСУ отбили 11 атак врага.

Наступательные действия российских оккупантов на Северодонецком и Попаснянском направлениях на Луганщине остаются неудачными.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНИАН.

"На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбито одиннадцать атак врага, уничтожено пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага", - отметил он.

Подразделения ПВО сбили два вражеских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

"Впрочем, подразделения противника пытаются вести наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют", - добавил глава ОВА.

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