Наступление оккупантов под Северодонецком и Орехово провалилось
- 5.05.2022, 10:24
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Бойцы ВСУ отбили 11 атак врага.
Наступательные действия российских оккупантов на Северодонецком и Попаснянском направлениях на Луганщине остаются неудачными.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНИАН.
"На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбито одиннадцать атак врага, уничтожено пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага", - отметил он.
Подразделения ПВО сбили два вражеских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".
"Впрочем, подразделения противника пытаются вести наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют", - добавил глава ОВА.