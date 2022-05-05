«Вторая армия в мире» стремительно двигается к своему настоящему месту – ближе к хвосту 2 Ян Валетов, Telegram

5.05.2022, 10:30

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Ян Валетов

Фото: Odessa Daily

Слухи о героическом прошлом РФ очень преувеличены.

По поводу миролюбивой и травоядной России. Легко проверить, кстати. Практически во всех войнах за последние 200 лет именно Россия была агрессором, она развязывала конфликты и большинство из них – 70%, если грубо – проиграла.

Секрет российских "побед"

Даже в случаях, когда она не являлась стороной нападения, ее войска выступали "жандармами Европы", палачами и карателями, подавляя восстания и революции.

Можете заглянуть в Википедию. Оценить список побед. К примеру, в гражданской войне в Грузии 1991 – 1993. Или в Приднестровье. Или в Польше в 1939 году тоже победа. Подавление восстаний в колониях и захваченных странах тоже победы, чтобы вы поняли.

Когда дело доходило до войн с серьезными противниками, то с победами начинались неопределенности. Или вообще случались поражения.

Поэтому во фразе "Россия заканчивается там, где можно получить люли" больше правды, чем шутки. И слова о том, что "Севастополь – город славы русского оружия" следует воспринимать как аллегорию. Печальное для российского оружия место – Севастополь. Лучше не вникать.

Бутафорное величие

В общем, миф о миролюбии России – из той же оперы, что и легенда о военной славе в Севастополе. Никогда не было и снова.

Отсюда миф о непобедимой и победоносной. Бита многократно и сильно. Слухи о героическом прошлом очень преувеличены. А вот информация о мародерстве, военных преступлениях и насилии над мирным населением упорно умалчивалась. Ничего. Тайное становится очевидным.

"Вторая армия в мире" стремительно двигается к своему настоящему месту в ранжире – ближе к хвосту.

Ян Валетов, Telegram

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