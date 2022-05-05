закрыть
5 мая 2022, четверг, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Вторая армия в мире» стремительно двигается к своему настоящему месту – ближе к хвосту

2
  • Ян Валетов, Telegram
  • 5.05.2022, 10:30
  • 3,920
«Вторая армия в мире» стремительно двигается к своему настоящему месту – ближе к хвосту
Ян Валетов
Фото: Odessa Daily

Слухи о героическом прошлом РФ очень преувеличены.

По поводу миролюбивой и травоядной России. Легко проверить, кстати. Практически во всех войнах за последние 200 лет именно Россия была агрессором, она развязывала конфликты и большинство из них – 70%, если грубо – проиграла.

Секрет российских "побед"

Даже в случаях, когда она не являлась стороной нападения, ее войска выступали "жандармами Европы", палачами и карателями, подавляя восстания и революции.

Можете заглянуть в Википедию. Оценить список побед. К примеру, в гражданской войне в Грузии 1991 – 1993. Или в Приднестровье. Или в Польше в 1939 году тоже победа. Подавление восстаний в колониях и захваченных странах тоже победы, чтобы вы поняли.

Когда дело доходило до войн с серьезными противниками, то с победами начинались неопределенности. Или вообще случались поражения.

Поэтому во фразе "Россия заканчивается там, где можно получить люли" больше правды, чем шутки. И слова о том, что "Севастополь – город славы русского оружия" следует воспринимать как аллегорию. Печальное для российского оружия место – Севастополь. Лучше не вникать.

Бутафорное величие

В общем, миф о миролюбии России – из той же оперы, что и легенда о военной славе в Севастополе. Никогда не было и снова.

Отсюда миф о непобедимой и победоносной. Бита многократно и сильно. Слухи о героическом прошлом очень преувеличены. А вот информация о мародерстве, военных преступлениях и насилии над мирным населением упорно умалчивалась. Ничего. Тайное становится очевидным.

"Вторая армия в мире" стремительно двигается к своему настоящему месту в ранжире – ближе к хвосту.

Ян Валетов, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников