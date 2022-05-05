Невзоров: «Фокусы» Путина закончатся бомбежкой Москвы 8 5.05.2022, 10:30

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Александр Невзоров

Украина уверенно побеждает в войне с РФ.

Украина совершенно жестко и уверенно побеждает РФ, рассказал российский ведущий и публицист Александр Невзоров в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, он не понимает, где победа Украины остановится, и это его тревожит.

"…Я понимаю, что все эти фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы. Вероятно, тогда ситуация будет совершенно иной, она будет гораздо сложнее для тех россиян, которые сейчас однозначно дерутся за Украину, я не делаю различия между информационными фронтами и фронтами военными, потому что, как мы успели пояснить себе, эти информационные фронты порой не менее опасны…", - сказал он.

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