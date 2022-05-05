СБУ: В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий 14 5.05.2022, 10:42

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Анатолий Шарий

Он подозревается в государственной измене.

Пророссийский блогер Анатолий Шарий задержан в Испании, сообщает СБУ. Он активно поддерживает российскую агрессию, а СБУ объявило ему государственную измену.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеющиеся факты его подрывной деятельности против Украины.

Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

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