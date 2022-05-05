Байден в своей речи процитировал военного ВСУ 1 5.05.2022, 10:49

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Цитата принадлежит бойцу, который за один день «Джавелином» уничтожил шесть единиц российской техники.

Цитата принадлежит бойцу, который в начале марта за один день с помощью Javelin уничтожил шесть единиц российской бронированной техники, в том числе три танка.

Президент США Джо Байден процитировал штурмовика 128-ой отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатского легиона, когда рассказывал об американском переносном противотанковом ракетном комплексе Javelin, сообщает korrespondent.net.

Как указано, 3 мая глава Белого дома посетил завод Lockheed Martin в Алабаме, на котором производятся ракетные комплексы Javelin и Stinger. В ходе выступления он упомянул об украинском бойце.

"Американский народ знает, что делают работники на этом объекте, и поддерживает борьбу Украины за свободу. Поэтому я пришел сказать вам: спасибо, спасибо, спасибо! Мы каждый день видим в новостях зверства и военные преступления, совершаемые российскими войсками в Украине под руководством Владимира Путина. Это действительно ужасно. Но мы видим также невероятную храбрость украинских бойцов, защищающих свою страну всеми возможными способами. Несколько дней назад The Wall Street Journal процитировал молодого украинского бойца, который сказал: "Без Джавелинов очень трудно было бы остановить наступающего врага". Этого оружия касались ваши руки и руки украинских героев. И это дало отличный результат!" - сказал Байден.

В Генштабе отметили, что эта цитата принадлежит бойцу Александру, который в начале марта за один день с помощью Javelin уничтожил шесть единиц российской бронированной техники, в том числе три танка.

Как сообщалось, Байден призвал увеличить мощности упомянутого завода, чтобы помочь Украине.

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