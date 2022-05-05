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Пьяные российские военные избивают россиян в Воронежской области

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  • 5.05.2022, 10:57
  • 2,694
Пьяные российские военные избивают россиян в Воронежской области

Видеофакт.

Пьяные российские военные избили местных жителей в Воронежской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент потасовки опубликован в соцсетях.

"В Воронежскую и Брянскую области стянули очень много военных.

Местные говорят, что они постоянно пьяны и для поддержания боевого духа "тренируются" на местных. Это, например, в Воронежской области", - пишет автор публикации.

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