Пьяные российские военные избивают россиян в Воронежской области 6 5.05.2022, 10:57

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Видеофакт.

Пьяные российские военные избили местных жителей в Воронежской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент потасовки опубликован в соцсетях.

"В Воронежскую и Брянскую области стянули очень много военных.

Местные говорят, что они постоянно пьяны и для поддержания боевого духа "тренируются" на местных. Это, например, в Воронежской области", - пишет автор публикации.

В Воронежскую и Брянскую область стянули очень много военных. Местные говорят,что они постоянно пьяные. И что бы поддерживать боевой дух,они тренируются на местных. Это в Воронежской области,например. pic.twitter.com/OfCJ0i1DyB — 8 лет народ БАМБАСА (@_MetrTambowa) May 4, 2022

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