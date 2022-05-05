закрыть
5 мая 2022, четверг, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Режим Лукашенко добивает белорусскую медицину

1
  • 5.05.2022, 10:57
  • 1,984
Режим Лукашенко добивает белорусскую медицину

Минздрав приостановил деятельность «Лодэ» и «Клиники А1».

Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность ООО «Клиника А1» и ООО «ЛОДЭ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Были рассмотрены вопросы нарушений соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии, о лицензировании в этих организациях. Данные нарушения по совокупности могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда», — говорится в сообщении.

Решение о приостановке лицензии было принято 4 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников