Режим Лукашенко добивает белорусскую медицину 1 5.05.2022, 10:57

1,984

Минздрав приостановил деятельность «Лодэ» и «Клиники А1».

Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность ООО «Клиника А1» и ООО «ЛОДЭ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Были рассмотрены вопросы нарушений соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии, о лицензировании в этих организациях. Данные нарушения по совокупности могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда», — говорится в сообщении.

Решение о приостановке лицензии было принято 4 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».