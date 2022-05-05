В российской Самаре экстренно сел самолет «Белавиа»
- 5.05.2022, 11:08
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В чем причина?
Рано утром 5 мая в самарском аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Белавиа», который следовал по маршруту Баку-Минск: экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации на борту, сообщает «КП-Самара».
Самолет «Белавиа», рейс Баку-Минск, через два часа после взлета подал сигнал чрезвычайной ситуации. В это время он пролетал над Самарской областью, поэтому вынужденную посадку совершил в Курумоче.
Как сообщили официальные представители самарского аэропорта, самолет из Баку экстренно сел из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Экипаж принял решение срочно садиться в ближайшем аэропорту.
На земле самолет уже встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. Сообщается, что в настоящее время самарские врачи борются за жизнь пассажира рейса Баку-Минск.
После вынужденной посадки рейс B2740/J2 6740 отправился в пункт назначения и уже приземлился в Минске.