В российской Самаре экстренно сел самолет «Белавиа» 5.05.2022, 11:08

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В чем причина?

Рано утром 5 мая в самарском аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Белавиа», который следовал по маршруту Баку-Минск: экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации на борту, сообщает «КП-Самара».

Самолет «Белавиа», рейс Баку-Минск, через два часа после взлета подал сигнал чрезвычайной ситуации. В это время он пролетал над Самарской областью, поэтому вынужденную посадку совершил в Курумоче.

Как сообщили официальные представители самарского аэропорта, самолет из Баку экстренно сел из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Экипаж принял решение срочно садиться в ближайшем аэропорту.

На земле самолет уже встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. Сообщается, что в настоящее время самарские врачи борются за жизнь пассажира рейса Баку-Минск.

После вынужденной посадки рейс B2740/J2 6740 отправился в пункт назначения и уже приземлился в Минске.

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